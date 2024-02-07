Моуринью оставил оскорбительную записку игрокам «Ромы»

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью, которого уволили из итальянского клуба в январе, оставил прощальную записку игрокам римской команды.

Вместе с перстнем победителя Лиги конференций «Особенный» положил провокационную записку со следующим посланием: «Если станете мужчинами, вернете мне это».

Об отставке Моуринью с поста рулевого «Ромы» было официально объявлено 16 января. После его ухода пост главного тренера занял Даниэле де Росси.

По итогам 23 туров чемпионата Италии «волки» набрали 38 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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