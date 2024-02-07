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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может перейти в испанский суперклуб

07 Февраля 2024 • 11:15 Комментировать

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть «Рому» в конце сезона. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 30-летнего форварда есть варианты трудоустройства в испанском чемпионате. В услугах Дибалы заинтересованы два топ-клуба Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Атлетико».

Контракт Пауло с римским клубом рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл 16 матчей, забил восемь голов и отдал шесть ассистов.

Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»

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Сегодня, 07 Февраля
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