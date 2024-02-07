Президент «Лацио» Лотито: «Ситуация с Сарри? Я пока не веду переговоров с другими тренерами»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с главным тренером Маурицио Сарри, который жёстко пообщался со своими футболистами после поражения от «Аталанты» 1:3 в последнем туре Серии А.

«Я не оправдываю Сарри, но слышу только ерунду. Я не понимаю, в чём проблема. Я разберусь с ситуацией и возьму всё на себя, как уже случалось в прошлом. Сейчас я не веду переговоров с другими тренерами», – цитирует Лотито журналист Николо Скира.

Напомним, «Лацио» под руководством Сарри в данный момент находится на девятом месте в Серии А. В прошлом сезоне «бьянкочелести» финишировали на второй строчке в чемпионате.