Бонавентура сделал выбор между «Ювентусом» и «Фиорентиной»

Итальянский хавбек Джакомо Бонавентура, интерес к которому проявляет туринский «Ювентус», может остаться в нынешнем клубе – «Фиорентине». Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Как информирует источник, флорентийский клуб намерен подписать с полузащитником новый трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Сам Бонавентура больше склоняется к новой сделке с «фиалками», нежели переходу в «старую синьору». За команду из Флоренции полузащитник выступает с 2020 года.

В текущем сезоне Джакомо провел 26 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.