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Чемпионат Италии. Серия А

Бонавентура сделал выбор между «Ювентусом» и «Фиорентиной»

07 Февраля 2024 • 09:21 Комментировать

Итальянский хавбек Джакомо Бонавентура, интерес к которому проявляет туринский «Ювентус», может остаться в нынешнем клубе – «Фиорентине». Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Как информирует источник, флорентийский клуб намерен подписать с полузащитником новый трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Сам Бонавентура больше склоняется к новой сделке с «фиалками», нежели переходу в «старую синьору». За команду из Флоренции полузащитник выступает с 2020 года.

В текущем сезоне Джакомо провел 26 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Джакомо Бонавентура ещё теги
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Сегодня, 07 Февраля
09:21 · Италия. Серия А
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