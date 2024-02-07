«Аталанта» приняла решение по де Кетеларе

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе, ныне играющий на правах аренды за «Аталанту», может задержаться в команде из Бергамо. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Руководство бергамасков собирается воспользоваться опцией выкупа 22-летнего игрока. Полноценный трансфер Шарля обойдется клубу в 22 миллиона евро. Еще четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Аталанту» 26 поединков во всех турнирах. На счету хавбека девять забитых мячей и семь результативных передач. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2027 года.