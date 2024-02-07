Месси снова лучше Роналду - рейтинг

Журналисты PopFoot представили рейтинг лучших футболистов мира по проценту поединков в топ-лигах, в которых они выигрывали награду игроку матча. Подсчет велся с 2009 года.

Лидером рейтинга стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он провел за «Барселону» и «ПСЖ» 628 матчей в чемпионате и был признан лучшим в 324 играх. Второе место занял главный конкурент Лео – Криштиану Роналду. На счету португальца 612 поединков за «МЮ», «Реал» и «Ювентус» при 176 наградах игроку матча.

Тройку лучших по этому статистическому показателю замкнул бразильский форвард Неймар. Он стал лучшим в 90 из 336 поединков за «Барселону» и «ПСЖ».

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