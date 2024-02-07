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Чемпионат Италии. Серия А

​Донадони: «Симоне Индзаги тоже критиковали»

07 Февраля 2024 • 06:12 Комментировать

Бывший футболист «Милана» и итальянской сборной, Роберто Донадони, поддержал нынешнего наставника клуба, Стефано Пиоли. Его критикуют после каждого не очень удачного матча «Милана», но Донадони считает эту критику чаще всего несправедливой и необоснованной:

- Такое бывает, когда в какой-то конкретный момент команда не добивается ожидаемого успеха. С Симоне Индзаги ведь тоже случалось такое, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Наполи». Сейчас команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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Милан Симоне Индзаги Роберто Донадони Стефано Пиоли ещё теги
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Сегодня, 07 Февраля
06:12 · Италия. Серия А
​Донадони: «Симоне Индзаги тоже критиковали»
06:09 · Италия. Серия А
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