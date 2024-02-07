​Донадони: «Милан» будет сражаться до последнего»

Бывший футболист «Милана» и итальянской сборной, Роберто Донадони, прокомментировал нынешние выступления клуба. «Милан» продолжает борьбу в чемпионате Италии, где он занимает третье место в турнирной таблице, а также в Лиге Европы - турнире, в котором он никогда не побеждал. Донадони уверен, что «Милан» будет сражаться до последнего:

- - У «Милана» есть амбиции, он будет сражаться до последнего. Но, конечно, потенциал «Милана», как и «Ювентуса», несколько ниже, чем у «Интера». Однако в футболе случается все. Посмотрим, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Наполи».