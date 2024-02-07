​Донадони: «В «Интере» игроки играют с желанием и мотивацией»

Бывший футболист итальянского «Милана» Роберто Донадони, в 1994 году ставший вице-чемпионом мира в составе итальянской сборной, впечатлен результатами «Интера». Миланский клуб в прошедшем туре итальянского чемпионата обыграл «Ювентус», своего прямого конкурента. Донадони считает произошедшее громкой заявкой на чемпионский титул.

- Когда вы показываете такой футбол в матче против прямого конкурента, это означает лишь одно - вы на пути к титулу. Впереди еще много матчей, но «Интер» выглядит главным претендентом на титул. Игроки «Интера» играют с желанием и мотивацией, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.