​Наингголан неожиданно наткнулся в Индонезии на поклонников... «Ромы»

Как мы уже сообщали, Раджа Наингголан вернулся в родную Индонезию, где ему оказали прием, достойный его августейшего имени. Но родная страна продолжает удивлять Наигголана - к счастью, пока что в приятном смысле слова.

Например, накануне очередного матча своего клуба «Бхаянгкара» он внезапно наткнулся на группу индонезийских фанатов «Ромы», своего бывшего клуба в Италии. Они явились в аэропорт встретить своего кумира, несмотря на то, что сейчас он защищает цвета конкурирующего клуба, и спели ему несколько песен.

Растроганный Раджа с удовольствием попозировал с соотечественниками, напомнившими ему о славных временах в Италии.