​Тассотти: «Интер» недостижим для всех, не только для «Милана»

Бывший футболист итальянского «Милана» Мауро Тассотти уже практически уверен в том, что миланский «Интер» выиграет чемпионский титул. В предыдущем туре итальянского чемпионата миланцы обыграли своего главного конкурента, «Ювентус», и для Тассотти это стало очевидным маркером - равных «Интеру» нет.

- «Интер» недостижим для всех, не только для «Милана». Они заслуженно лидируют в турнирной таблице, потому что лучше всех играют, красивый футбол. Им можно только поаплодировать, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Ромой».