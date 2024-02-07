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Чемпионат Италии. Серия А

​Тассотти: «Интер» недостижим для всех, не только для «Милана»

07 Февраля 2024 • 04:50 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Мауро Тассотти уже практически уверен в том, что миланский «Интер» выиграет чемпионский титул. В предыдущем туре итальянского чемпионата миланцы обыграли своего главного конкурента, «Ювентус», и для Тассотти это стало очевидным маркером - равных «Интеру»  нет.

- «Интер» недостижим для всех, не только для «Милана». Они заслуженно лидируют в турнирной таблице, потому что лучше всех играют, красивый футбол. Им можно только поаплодировать, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Ромой».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Мауро Тассотти
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