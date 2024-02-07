​«Интер» отметил китайский Новый год

Миланский «Интер» готовится отметить китайский Новый год, и в следующем матче чемпионата Италии, который команда Симоне Индзаги проведет в субботу против «Ромы», она выступит в особых футболках.

Все фамилии игроков на них будут написаны китайскими иероглифами, а также будет присутствовать символ нового китайского года, то есть дракон. Более того, в продажу в Италии уже поступило некоторое количество таких футболок, с фамилиями Лаутаро Мартинеса, Маркуса Тюрама, Николы Бареллы и Федерико Димарко.

Напомним, что «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, в прошлом туре команда обыграла «Ювентус».