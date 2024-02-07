Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» отметил китайский Новый год

07 Февраля 2024 • 02:59 Комментировать

Миланский «Интер» готовится отметить китайский Новый год, и в следующем матче чемпионата Италии, который команда Симоне Индзаги проведет в субботу против «Ромы», она выступит в особых футболках.

Все фамилии игроков на них будут написаны китайскими иероглифами, а также будет присутствовать символ нового китайского года, то есть дракон. Более того, в продажу в Италии уже поступило некоторое количество таких футболок, с фамилиями Лаутаро Мартинеса, Маркуса Тюрама, Николы Бареллы и Федерико Димарко.

Напомним, что «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, в прошлом туре команда обыграла «Ювентус».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
03:12 · Англия. Премьер-лига
Балотелли: «Чалханоглу превосходит Родри»
02:59 · Италия. Серия А
​«Интер» отметил китайский Новый год
02:47 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал о сорвавшемся возвращении в Серию А
02:29 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ поспорит с «Ювентусом» за Копмейнерса слухи
01:00 · Италия. Серия А
Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС
00:47 · Италия. Серия А
Паганин: «Интер» впечатлил не самой победой, а мощью»
00:30 · Италия. Серия А
​Ибрагимович неожиданно стал почётным гостем музыкального фестиваля «Сан-Ремо»
00:13 · Англия. Премьер-лига
Бразильские игроки забили 73 гола в топ-10 лигах Европы в 2024 году – второй показатель
06 Февраля
23:32 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Юве» не стоит вешать нос»
23:15 · Италия. Серия А
Аллегри вряд ли останется в «Ювентусе» на следующий сезон – клуб нашёл возможного преемника слухи
22:56 · Италия. Серия А
Кандела: «Моуринью допустил несколько ошибок, при де Росси «Рома» смотрится иначе»
22:34 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо может стать игроком «Милана»
22:07 · Италия. Серия А
Конте не вернётся в «Ювентус» в обозримом будущем
21:28 · Италия. Серия А
Агент: «Мотта не возглавит «Наполи» этим летом»
21:10 · Италия. Серия А
«Интер» завершит подписание Зелиньски в феврале
Все новости
Рекомендуем