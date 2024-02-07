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Чемпионат Италии. Серия А

Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС

07 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
11.02 20:00

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль находится в шаге от перехода в «Орландо Сити».

Колумбиец, в прошлом игравший ключевую роль в команде Джан Пьеро Гасперини, в текущем сезоне редко появляется в стартовом составе. По информации инсайдера Николо Скиры, сделка по переходу 32-летнего футболиста в «Орландо Сити» близка к заключению. Форвард подпишет с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2025 года, а также предусматривающий возможность пролонгации ещё на год. О переходе может быть объявлено официально в течение 48 часов.

Луис Муриэль выступает за «Аталанту» с 2019 года. В нынешней кампании игрок отметился шестью голами, появившись на поле 25 раз.

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Аталанта Луис Муриэль Орландо Сити трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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