Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль находится в шаге от перехода в «Орландо Сити».

Колумбиец, в прошлом игравший ключевую роль в команде Джан Пьеро Гасперини, в текущем сезоне редко появляется в стартовом составе. По информации инсайдера Николо Скиры, сделка по переходу 32-летнего футболиста в «Орландо Сити» близка к заключению. Форвард подпишет с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2025 года, а также предусматривающий возможность пролонгации ещё на год. О переходе может быть объявлено официально в течение 48 часов.

Луис Муриэль выступает за «Аталанту» с 2019 года. В нынешней кампании игрок отметился шестью голами, появившись на поле 25 раз.