​Ибрагимович неожиданно стал почётным гостем музыкального фестиваля «Сан-Ремо»

В Италии сегодня стартовал традиционный, уже 74-й музыкальный фестиваль «Сан-Ремо», который когда-то был очень популярен и в позднем СССР. В этот раз неожиданным гостем фестиваля стал Златан Ибрагимович - участие шведа не планировалось, но он решил посетить этот городок на побережье недалеко от Генуи, и даже выступил перед публикой перед началом фестиваля.

Поведав собравшимся, что прекратил играть в футбол потому что «прислушался к своему телу» и пошутив с ведущим на тему того, что он явился стать его «ангелом-хранителем», Ибрагимович присел на свое кресло и принялся наслаждаться лучшей итальянской музыкой.