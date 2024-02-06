Таккинарди: «Юве» не стоит вешать нос»

В центральном матче предыдущего, двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Ювентус» проиграл миланскому «Интеру». Бывший игрок туринского клуба Алессио Таккинарди призвал туринцев не расстраиваться. По его мнению, даже после поражения от прямого конкурента «Ювентус» может отыграться.

- Я призываю поклонников «Ювентуса» не расстраиваться. Вспоминаю, как в сезоне 1997\1998 мы также проиграли «Интеру» с Роналдо, но после той игры Марчело Липпи после игры заявил нам в раздевалке, что мы выиграем чемпионат. И мы выиграли. Аллегри тоже следует говорить подобным образом, а не прибедняться, - цитирует слова Таккинарди fcinter1908.it.