«Ювентус» готовится к скорой тренерской перестановке.

Судя по всему, туринский гранд будет вынужден расстаться с Массимилиано Аллегри, контракт которого истекает в середине 2025 года. Как предполагали ранее итальянские СМИ, руководство «старой синьоры» не сможет удовлетворить требования наставника по зарплате.

По сведениям журналиста Массимилиано Нероцци, всё идёт к тому, что Аллегри действительно покинет «Ювентус» по окончании сезона. В клубе уже занимаются поиском замены, и в настоящий момент основной кандидатурой считается Тьяго Мотта, ныне работающий в «Болонье».

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» – шестая.