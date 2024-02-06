Ди Лоренцо может стать игроком «Милана»

Последние слухи из итальянского футбола - капитан «Наполи», Джованни ди Лоренцо, может стать игроком «Наполи». Об этом сообщает целый ряд источников, в том числе и Telelombardia.

Уточняется, что игрока очень хочет заполучить Антонио Конте, который, по очень настойчивым слухам, станет новым наставником «Милана». Впрочем, пока что агент игрока Марио Джуффреди назвал эти слухи «мыльным пузырем».

Напомним, что ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года, в 2021 он в составе итальянской сборной стал чемпионом Европы. Ранее в его карьере были также такие клубы, как «Реджина» и «Эмполи».