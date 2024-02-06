Конте не вернётся в «Ювентус» в обозримом будущем

Антонио Конте не станет сменщиком Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Действующий контракт нынешнего рулевого туринцев истекает через полтора года. Несмотря на успешную работу Аллегри в текущем сезоне, его будущее остаётся неопределённым, поскольку «Юветусу» будет трудно удовлетворить его зарплатные требования. Одним из кандидатов на должность во главе «бьянконери» назывался Конте, однако такой сценарий почти исключён. По информации журналиста Ромео Агрести, 54-летний специалист точно не вернётся в «Ювентус» в обозримом будущем.

Антонио Конте возглавлял «старую синьору» с 2011 по 2014 год. Последним местом работы итальянца был лондонский «Тоттенхэм».