​Сарри жёстко поговорил с футболистами «Лацио»

На выходных «Лацио» огорчил армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Аталанты» со счётом 1:3. Как сообщает Corriere dello Sport, в понедельник главный тренер «орлов» Маурицио Сарри на разборе игры жёстко поговорил с футболистами.

«Если вы думаете, что проблема во мне, вытащите яйца и идите к президенту клуба!» - такую фразу произнёс Сарри в числе прочего, если верить источнику.

На текущий момент «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайшими соперниками римских «орлов» будут «Кальяри» (10 февраля, Серия А) и «Бавария» (14 февраля, Лига чемпионов).

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