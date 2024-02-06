В «Милане» опасаются ситуации, при которой команда останется без центральных нападающих по завершению сезона. Оливье Жиру всерьёз подумывает над тем, чтобы отправиться покорять МЛС. Таким образом, 37-летний француз может не продлить контракт с «россонери».

Учитывая ситуацию, «Милан» ускорил переговоры с Лукой Йовичем. Серб пополнил состав команды в последний день трансферного лета, подписав контракт до конца сезона 2023/2024. При этом «россонери» могут продлить трудовое соглашение с Йовичем ещё на три года.

В нынешнем сезоне 26-летний Лука Йович провёл 19 матчей, в которых забил семь голов.