Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» ускорил переговоры с Йовичем из-за ситуации Жиру слухи

06 Февраля 2024 • 16:40 Комментировать

В «Милане» опасаются ситуации, при которой команда останется без центральных нападающих по завершению сезона. Оливье Жиру всерьёз подумывает над тем, чтобы отправиться покорять МЛС. Таким образом, 37-летний француз может не продлить контракт с «россонери».

Учитывая ситуацию, «Милан» ускорил переговоры с Лукой Йовичем. Серб пополнил состав команды в последний день трансферного лета, подписав контракт до конца сезона 2023/2024. При этом «россонери» могут продлить трудовое соглашение с Йовичем ещё на три года.

В нынешнем сезоне 26-летний Лука Йович провёл 19 матчей, в которых забил семь голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Лука Йович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель в оборону
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Серии А
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Леау интересен трём суперклубам
16:40 · Италия. Серия А
​«Милан» ускорил переговоры с Йовичем из-за ситуации Жиру слухи
14:06 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Милан» и «Наполи» нацелились на итальянского футболиста
14:04 · Италия. Серия А
Отец Зелиньски: «Пётр уже решил своё будущее»
13:03 · Италия. Серия А
Маротта не хотел видеть Роналду в «Ювентусе»
12:48 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон только при одном условии 2
12:22 · Италия. Серия А
Звезда «Милана» Леау решил, где хочет продолжить карьеру
12:19 · Италия. Серия А
«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа
10:59 · Италия. Серия А
Дибала подвёл итоги матча против «Кальяри»
09:38 · Италия. Серия А
Де Росси - о Паредесе: «Нужно быть немного умнее»
08:52 · Италия. Серия А
Моуринью считает, что футболисты «Ромы» его предали
08:28 · Италия. Серия А
Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
00:39 · Италия. Серия А
«Рома» при де Росси обыграла третьего аутсайдера подряд 2
Все новости
Рекомендуем