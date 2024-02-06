«Ювентус», «Милан» и «Наполи» нацелились на итальянского футболиста

Защитник Рикардо Калафьори, правами на которого владеет «Болонья», может перейти в более сильный итальянский клуб. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

По данным источника, заинтересованность в трансфере 21-летнего футболиста проявляют три представителя Серии А. Побороться за Калафьори собираются туринский «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

В текущем сезоне чемпионата Италии Рикардо сыграл 19 матчей. Защитник забил один мяч и получил три желтые карточки.

После 22 матчей «Болонья» набрала 36 баллов и находится на шестой позиции в турнирной таблице Серии А.