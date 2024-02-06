Маротта не хотел видеть Роналду в «Ювентусе»

Экс-директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта высказался о переходе звездного форварда Криштиану Роналду в «старую синьору». Сделка была оформлена в 2018 году.

«Я был не согласен с подписанием Роналду. Ни в коем случае не оспариваю величие Криштиану, однако эта сделка была тяжелой в финансовом плане для клуба», - передают слова функционера итальянские СМИ.

Напомним, что португальский нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. После этого он перебрался в «Манчестер Юнайтед», где провел один сезон. В настоящий момент Криштиану играет за саудовский «Аль-Наср».