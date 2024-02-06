Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон только при одном условии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свою команду в конце нынешнего сезона. По информации от Tuttosport, итальянский специалист требует от руководства продлить свой контракт, который истекает летом 2025 года. В противном случае Аллегри покинет команду ближайшим летом.

Напомним, под руководством Аллегри «Ювентус» в нынешнем сезоне улучшил свои результаты. В данный момент команда занимает вторую строчку в итальянской Серии А и имеет отличные шансы на возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Аллегри ранее возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год, а затем вернулся в команду летом 2021 год.