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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон только при одном условии

06 Февраля 2024 • 12:48 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
12.02 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свою команду в конце нынешнего сезона. По информации от Tuttosport, итальянский специалист требует от руководства продлить свой контракт, который истекает летом 2025 года. В противном случае Аллегри покинет команду ближайшим летом.

Напомним, под руководством Аллегри «Ювентус» в нынешнем сезоне улучшил свои результаты. В данный момент команда занимает вторую строчку в итальянской Серии А и имеет отличные шансы на возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Аллегри ранее возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год, а затем вернулся в команду летом 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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