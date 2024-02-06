Звезда «Милана» Леау решил, где хочет продолжить карьеру

Один из главных активов «Милана» Рафаэл Леау может быть продан другому клубу за 175 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его трудовом договоре с «россонери» в качестве отступных.

Как сообщает журналист Себастиен Денис, португальский форвард определился, где хотел бы продолжить карьеру. Леау привлекают чемпионаты Англии и Испании. Рафаэл готов рассмотреть предложения от топ-клубов.

Ранее сообщалось, что в подписании португальца заинтересован «ПСЖ». Парижане рассматривают Леау в качестве замены Килиану Мбаппе.

В этом сезоне форвард забил три гола и отдал шесть ассистов в 20 матчах Серии А.