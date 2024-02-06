Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа

06 Февраля 2024 • 12:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Каталонская «Барселона» приняла решение исключить двух специалистов со своего шорт-листа из кандидатов на пост главного тренера. Как сообщает издание Sport, коуч «Болоньи» Тьяго Мотта и наставник «Жироны» Мичел не возглавят «Барселону» в обозримом будущем.

Источник добавил, что «Барселона» приняла подобное, так как вышеперечисленные тренеры не соответствуют требованиям руководства. Клуб хотел бы пригласить вместо Хави опытного специалиста, а не молодого и перспективного тренера, который может быть не готов к столь серьёзной работе и давлению прессы.

Ранее с «Барселоной» связывали таких тренеров, как Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Микель Артета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Барселона Мичел Тьяго Мотта Жирона ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Февраля
12:59
«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»
05 Февраля
15:07
У Винисиуса серьёзная травма шеи, игрок может пропустить матч с «Жироной»
14:35
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
13:04
Браим Диас: «Пропущенный гол на последних минутах? Не могу сказать, что нам не хватило концентрации»
12:57
Анчелотти объяснил, почему выпустил на матч с «Атлетико» Браима Диаса, а не Хоселу
12:38
Рюдигер должен успеть восстановиться к матчу с «Жироной»
12:27
«Реал» может предложить Лунину новый контракт
12:23
Камавинга прошёл обследование травмы, уже известны результаты
02:57
Стало известно, когда сможет сыграть Винисиус
04 Февраля
02:21
В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна
01:03
Тренер «Жироны» пропустит важный матч с «Реалом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
13:03 · Италия. Серия А
Маротта не хотел видеть Роналду в «Ювентусе»
12:48 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон только при одном условии
12:22 · Италия. Серия А
Звезда «Милана» Леау решил, где хочет продолжить карьеру
12:19 · Италия. Серия А
«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа
10:59 · Италия. Серия А
Дибала подвёл итоги матча против «Кальяри»
09:38 · Италия. Серия А
Де Росси - о Паредесе: «Нужно быть немного умнее»
08:52 · Италия. Серия А
Моуринью считает, что футболисты «Ромы» его предали
08:28 · Италия. Серия А
Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
00:39 · Италия. Серия А
«Рома» при де Росси обыграла третьего аутсайдера подряд 1
05 Февраля
21:47 · Италия. Серия А
Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на матч против «Кальяри»
19:38 · Италия. Серия А
​«Милан» контактирует с известным тренером 1
19:18 · Италия. Серия А
​Каррера высказался об игре Миранчука в Италии
18:28 · Италия. Серия А
Силкин считает, что Сазонов не заиграет в «Торино»
18:10 · Италия. Серия А
​Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией
18:10 · Россия. Премьер-лига
РПЛ или Серия А: Каррера рассказал, где стадионы лучше 1
Все новости
Рекомендуем