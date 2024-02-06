«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа

Каталонская «Барселона» приняла решение исключить двух специалистов со своего шорт-листа из кандидатов на пост главного тренера. Как сообщает издание Sport, коуч «Болоньи» Тьяго Мотта и наставник «Жироны» Мичел не возглавят «Барселону» в обозримом будущем.

Источник добавил, что «Барселона» приняла подобное, так как вышеперечисленные тренеры не соответствуют требованиям руководства. Клуб хотел бы пригласить вместо Хави опытного специалиста, а не молодого и перспективного тренера, который может быть не готов к столь серьёзной работе и давлению прессы.

Ранее с «Барселоной» связывали таких тренеров, как Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Микель Артета.