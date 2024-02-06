Дибала подвёл итоги матча против «Кальяри»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о победе над «Кальяри» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Форвард отметил, что в команде рады этой победе, которая стала третьей подряд и первой, которая была добыто спокойно.

«В других матчах нам пришлось пострадать. Также наше движение было фантастическим. Работает всё то, что мы отрабатывали на тренировках в течение недели», - приводит слова Дибалы Sky Sport Italia.

Благодаря победе столичный клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, но отставание от третьей позиции составляет 11 баллов. В следующем туре римляне сыграют против «Интера».