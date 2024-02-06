Де Росси - о Паредесе: «Нужно быть немного умнее»

Новый наставник «Ромы» Даниэле де России подверг критике полузащитника команды Леандро Паредеса за желтую карточку в поединке 23-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

«Я всегда поддерживаю то, когда одноклубники защищают друг друга. Но при счете 4:0 нужно вести себя немного умнее. Нельзя допускать такого поведения и получать ненужные предупреждения. При счете 4:0 – это настоящая глупость. Мы не можем позволить себе потерять ни одного из ключевых игроков», - цитирует тренера Football-Italia.

После победы римский коллектив набрал 38 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.