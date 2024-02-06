Моуринью считает, что футболисты «Ромы» его предали

Бывший наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своей отставке с поста главного тренера команды.

Согласно данным журналистов Il Messaggero, португальский специалист почувствовал себя преданным подопечными и клубом, который сразу же после его ухода назначил на вакантное место Даниэле де Росси. По мнению Моуринью, римляне таким образом выразили неуважение к нему.

Об отставке «Особенного» с поста главного тренера команды было объявлено в середине прошлого месяца. Моуринью являлся рулевым «волков» с лета 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций.