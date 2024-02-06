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Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»

06 Февраля 2024 • 08:28 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала дал комментарий относительно увольнения португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Я сказал Моуринью все наедине. Очень жаль терять такого тренера в середине сезона. Думаю, в этом виноваты все, однако за результат приходится отвечать наставнику. Нам, футболистам, нужно для себя понять, что произошло и найти объяснение случившемуся», - передает слова аргентинского форварда пресс-служба римского клуба.

Об отставке Моуринью было объявлено в январе текущего года. На посту главного тренера команды португальца сменил Даниэле де Росси.

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Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала ещё теги
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