Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала дал комментарий относительно увольнения португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Я сказал Моуринью все наедине. Очень жаль терять такого тренера в середине сезона. Думаю, в этом виноваты все, однако за результат приходится отвечать наставнику. Нам, футболистам, нужно для себя понять, что произошло и найти объяснение случившемуся», - передает слова аргентинского форварда пресс-служба римского клуба.

Об отставке Моуринью было объявлено в январе текущего года. На посту главного тренера команды португальца сменил Даниэле де Росси.