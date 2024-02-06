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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» при де Росси обыграла третьего аутсайдера подряд

06 Февраля 2024 • 00:39 Комментировать
Рома
4:0
Кальяри
окончен

«Рома» продолжает побеждать после прихода на тренерский мостик Даниэле де Росси. И если «Верону» с «Салернитаной» удалось обыграть с перевесом в один гол, то еще один аутсайдер, «Кальяри», был повержен без шансов. Уже на второй минуте подача углового на ближнюю штангу, Леандро Паредес сыграл дальше, а Лоренцо Пеллегрини после рикошета забил в упор. Бриан Кристанте в центре штрафной в касание попал в правую штангу. Пеллегрини от левого угла вратарской покатил чуть назад, Ромелу Лукаку зряче пропустил мяч на Пауло Дибалу, который был точен, - 2:0. У гостей Джанлука Лападула справа проник в штрафную и пробил в ближний угол - парировано. В следующей атаке Лападула заработал пенальти, но ВАР отменил ошибочное решение судьи.

Сразу после перерыва игра рукой у гостей, и Дибала с 11 метров уверенно сделал счет разгромным. И снова у «волков» сработал угловой, только вышедший на замену Дин Хёйсен метров с восьми головой поразил цель. Зито Лувумбу и Лукаку имели шансы, но их удары были нейтрализованы киперами.

4:0, «Рома» уже пятая, соперник в тройке команд на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Рома4:0Кальяри
(1:0) Пеллегрини Лоренцо2'  
(2:0) Дибала Пауло23'  
(3:0) Дибала Пауло51'  
(4:0) Хёйсен Дин59'  
Патрисиу РуйКарсдорп РикМанчини ДжанлукаЛьоренте Диего 55' (Хёйсен Дин ( 55') Анхелиньо Хосе 58' (Кристенсен Расмус ( 58') Кристанте БрианПаредес Леандро  66'Пеллегрини Лоренцо 55' (Бове Эдоардо ( 55') Дибала Пауло 74' (Бальданци Томмазо ( 74') Лукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан 55' (Залевски Никола ( 55')
Запасные: Боер ПьетроЧелик ЗекиПагано РиккардоСаншеш РенатуАуа УссемПисилли НикколоСвилар МилеКошта Жоау
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри 67' (Ветеска Матеуш ( 67') Доссена Альберто 62' (Виола Николас ( 62') Дентелло Пауло 62' (Лувумбу Зито ( 62') Макумбу АнтуанПрати Маттео 62' (Гаэтано Джанлука ( 62') Оберт АдамНандес Найтан  65' 75' (Ди Пардо Алессандро ( 75') Лападула ДжанлукаПетанья Андреа
Запасные: Ауджелло ТоммазоРадунович БорисПаволетти ЛеонардоЯнкто ЯкубДейола АлессандроХацидиакос ПантелисАрести Симоне
05 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри

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