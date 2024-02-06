«Рома» при де Росси обыграла третьего аутсайдера подряд

«Рома» продолжает побеждать после прихода на тренерский мостик Даниэле де Росси. И если «Верону» с «Салернитаной» удалось обыграть с перевесом в один гол, то еще один аутсайдер, «Кальяри», был повержен без шансов. Уже на второй минуте подача углового на ближнюю штангу, Леандро Паредес сыграл дальше, а Лоренцо Пеллегрини после рикошета забил в упор. Бриан Кристанте в центре штрафной в касание попал в правую штангу. Пеллегрини от левого угла вратарской покатил чуть назад, Ромелу Лукаку зряче пропустил мяч на Пауло Дибалу, который был точен, - 2:0. У гостей Джанлука Лападула справа проник в штрафную и пробил в ближний угол - парировано. В следующей атаке Лападула заработал пенальти, но ВАР отменил ошибочное решение судьи.

Сразу после перерыва игра рукой у гостей, и Дибала с 11 метров уверенно сделал счет разгромным. И снова у «волков» сработал угловой, только вышедший на замену Дин Хёйсен метров с восьми головой поразил цель. Зито Лувумбу и Лукаку имели шансы, но их удары были нейтрализованы киперами.

4:0, «Рома» уже пятая, соперник в тройке команд на грани зоны вылета.