Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на матч против «Кальяри»

В понедельник вечером «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Кальяри». Рулевой римской команды Даниэле де Росси решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Патрисиу, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Льоренте, Паредес, Дибала, Манчини, Анхелиньо, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч между «Ромой» и «Кальяри» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В случае победы «волки» ворвутся в топ-5.