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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на матч против «Кальяри»

05 Февраля 2024 • 21:47 Комментировать
Рома
...
Кальяри
1 1.45 X 4.60 2 7.50
Через 0 ч. 30 мин.

В понедельник вечером «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Кальяри». Рулевой римской команды Даниэле де Росси решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Патрисиу, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Льоренте, Паредес, Дибала, Манчини, Анхелиньо, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч между «Ромой» и «Кальяри» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В случае победы «волки» ворвутся в топ-5.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома

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