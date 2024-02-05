​«Милан» контактирует с известным тренером

«Милан» может расстаться со Стефано Пиоли по завершению нынешнего сезона. Поговаривают, что новым рулевым «россонери» может стать известный итальянский специалист Антонио Конте. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста RadioRossonera Симоне Кристао, «Милан» уже ведёт предварительные обсуждения с Конте.

Стоит сказать, что Антонио Конте почти год находится без клубной прописки – прошлой весной итальянца уволили из «Тоттенхэма».

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь зачётных баллов.

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