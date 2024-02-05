​Каррера высказался об игре Миранчука в Италии

В воскресенье «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:1 в матче чемпионата Италии. На стадионе присутствовал бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он сказал несколько слов об Алексее Миранчуке из «Аталанты».

«Миранчук меня не удивил: у него есть хорошие качества и он доказывает это матч за матчем. Сейчас Алексей много играет и хочется пожелать ему стать важным игроком для «Аталанты». На стадионе люди довольны тем, как играет россиянин», - цитирует Карреру Sport24.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 19 матчах «Аталанты» в различных турнирах. В них россиянин записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.