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Чемпионат Италии. Серия А

​Каррера высказался об игре Миранчука в Италии

05 Февраля 2024 • 19:18 Комментировать

В воскресенье «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:1 в матче чемпионата Италии. На стадионе присутствовал бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он сказал несколько слов об Алексее Миранчуке из «Аталанты».

«Миранчук меня не удивил: у него есть хорошие качества и он доказывает это матч за матчем. Сейчас Алексей много играет и хочется пожелать ему стать важным игроком для «Аталанты». На стадионе люди довольны тем, как играет россиянин», - цитирует Карреру Sport24.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 19 матчах «Аталанты» в различных турнирах. В них россиянин записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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