Силкин считает, что Сазонов не заиграет в «Торино»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру защитника «Торино» Сабы Сазонова, который ранее выступал за «бело-голубых».

«Сазонов сам принял решение ехать в «Торино». Считаю, что он ненадежный защитник. Саба играет с ошибками, которые влияют на результат», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в ближайшее время Сазонов не сможет заиграть в «Торино». Ему поможет только приход нового тренера, который в него поверит, считает Силкин.

В текущем сезоне 22-летний футболист появился на поле в семи матчах Серии А и получил одну желтую карточку.

После 22 туров «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 32 очка.