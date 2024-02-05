Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Силкин считает, что Сазонов не заиграет в «Торино»

05 Февраля 2024 • 18:28 Комментировать
Сассуоло
...
Торино
10.02 22:45

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру защитника «Торино» Сабы Сазонова, который ранее выступал за «бело-голубых».

«Сазонов сам принял решение ехать в «Торино». Считаю, что он ненадежный защитник. Саба играет с ошибками, которые влияют на результат», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в ближайшее время Сазонов не сможет заиграть в «Торино». Ему поможет только приход нового тренера, который в него поверит, считает Силкин.

В текущем сезоне 22-летний футболист появился на поле в семи матчах Серии А и получил одну желтую карточку.

После 22 туров «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 32 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Сергей Силкин Саба Сазонов ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе В «Ростове» дали ответ по Глушакову ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока
Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.02.24 в 22:45
Рома Рома
Кальяри Кальяри
1.52 4.20 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
19:38 · Италия. Серия А
​«Милан» контактирует с известным тренером
19:18 · Италия. Серия А
​Каррера высказался об игре Миранчука в Италии
18:28 · Италия. Серия А
Силкин считает, что Сазонов не заиграет в «Торино»
18:10 · Италия. Серия А
​Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией
18:10 · Россия. Премьер-лига
РПЛ или Серия А: Каррера рассказал, где стадионы лучше
15:30 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш перейдёт в турецкий клуб
15:16 · Италия. Серия А
​Моуринью после увольнения оставил в раздевалке «Ромы» особенную вещь 1
14:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет»
14:41 · Италия. Серия А
«Барселона» нацелилась на хавбека «Ювентуса» слухи
13:27 · Италия. Серия А
Сёмин: «Высокий уровень Миранчука отмечают все итальянские газеты» 1
12:05 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного игрока для команды»
11:59 · Италия. Серия А
Индзаги – о Паваре: «Мы подписали отличного игрока»
11:54 · Италия. Серия А
Индзаги: «У Зоммера не было никакой работы в матче с «Ювентусом», он получил хороший отдых»
10:21 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 130 миллионов евро
05:49 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Я многому научился в «Милане»
Все новости
Рекомендуем