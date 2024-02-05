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​Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией

05 Февраля 2024 • 18:10 Комментировать

Второй сезон полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи» получается не таким ярким, как первый. Тем не менее, 22-летний грузин остаётся на радаре топовых клубов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, Кварацхелия интересен «Арсеналу», «Ливерпулю», «Челси», «Реалу» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Кварацхелия поучаствовал в 29 матчах «Наполи» в различных соревнованиях. В них грузинский футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хвичу Кварацхелию в 80 миллионов евро.

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