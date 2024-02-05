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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью после увольнения оставил в раздевалке «Ромы» особенную вещь

05 Февраля 2024 • 15:16 Комментировать (1)

В январе Жозе Моуринью был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды. На страницах газеты Il Messaggero рассказывается интересная история. После своей отставки Моуринью оставил в раздевалке команды особенную вещь – перстень, который футболисты подарили ему после победы в Лиге конференций в 2022 году. Жозе оставил этот ценный подарок в шкафчике капитана «волков» – Лоренцо Пеллегрини. Источник отмечает, что Моуринью чувствует себя преданным командой.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В понедельник вечером команда Даниэле де Росси проведёт домашний матч против «Кальяри». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Февраля 2024 в 15:30
ай дык маврикевна никады не бываит винаватай.. в барсу её или в чиленси.. даешь!.. А-ха-ха-ха! )))
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