​Моуринью после увольнения оставил в раздевалке «Ромы» особенную вещь

В январе Жозе Моуринью был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды. На страницах газеты Il Messaggero рассказывается интересная история. После своей отставки Моуринью оставил в раздевалке команды особенную вещь – перстень, который футболисты подарили ему после победы в Лиге конференций в 2022 году. Жозе оставил этот ценный подарок в шкафчике капитана «волков» – Лоренцо Пеллегрини. Источник отмечает, что Моуринью чувствует себя преданным командой.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В понедельник вечером команда Даниэле де Росси проведёт домашний матч против «Кальяри». Не пропустите текстовую трансляцию.