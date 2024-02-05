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«Барселона» нацелилась на хавбека «Ювентуса» слухи

05 Февраля 2024 • 14:41 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает телеканал 3Cat.

По данным источника, «сине-гранатовые» хотят бесплатно забрать 28-летнего футболиста у туринского клуба. Напомним, в конце текущего сезона у француза истекает трудовое соглашение с «Ювентусом».

В текущей кампании Рабио появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три голевые передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Рабио составляет 40 миллионов евро.
 

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