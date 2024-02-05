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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Высокий уровень Миранчука отмечают все итальянские газеты»

05 Февраля 2024 • 13:27 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
11.02 20:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению специалиста, в текущем сезоне 28-летний футболист показывает высокий уровень игры, на котором Миранчуку необходимо продолжать выступать и дальше, оправдывая своё нахождение на поле.  

«Он обладает техникой, мышлением, несомненно сильнее многих игроков «Аталанты». Его высокий уровень отмечают все итальянские газеты, и мы тоже видим это. Наверное, ему надо сохранять стабильность игры, потому что в клубе большая конкуренция», — цитирует Сёмина Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл в составе команды из Бергамо 19 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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