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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 130 миллионов евро

05 Февраля 2024 • 10:21 Комментировать

Нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен попал в сферу интересов европейского гранда. По сведениям журналиста Адриена Гренье, подписать африканского бомбардира хочет «ПСЖ».

Парижский клуб рассматривает Осимхена в качестве альтернативы Килиану Мбаппе. 25-летний француз близок к трансферу в мадридский «Реал». Сделка будет оформлена летом.

«ПСЖ» готов побороться за Осимхена с лондонским «Челси», который подыскивает нового центрфорварда. Сумма потенциальной сделки оценивается в 130 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Виктор сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

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