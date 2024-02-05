Де Кетеларе: «Я многому научился в «Милане»

После трудного первого сезона в итальянском чемпионате, когда он совершенно не вписался в игровую схему «Милана», Шарль де Кетеларе заблистал в «Аталанте», которая в воскресенье обыграла римский «Лацио». По словам де Кетеларе, прошлый сезон в «Милане» помог ему стать лучше, несмотря на все сложности.

- Мы хорошо работаем, это стало возможным в том числе и благодаря прошлому году. Год в Италии - это в любом случае важно для адаптации, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

Напомним, что до «Аталанты» и «Милана» бельгийский атакующий полузащитник выступал в «Брюгге».