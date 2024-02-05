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Чемпионат Италии. Серия А

Пароло: «Что ещё можно требовать от Пиоли?»

05 Февраля 2024 • 04:40 Комментировать

Бывший итальянский футболист Марко Пароло считает несправедливой критику Стефано Пиоли, который может потерять свою должность в «Милане» в конце сезона. Его результаты считают недостаточно убедительными, и Пароло упорно не понимает, в чем недовольство.

- Эти месяцы будут для него решающими. Честно говоря, я не понимаю, что еще можно требовать от Пароло? Бороться на равных с «Интером», который очевидно сильнее? - вопрошает Пароло, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли руководит клубом с 2019 года. В 2022 году он привел «Милан» к титулу чемпиона Италии.


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