«ПСЖ» хочет Леау, но не хочет платить 175 миллионов евро

Как мы уже сообщали, руководство парижского «ПСЖ» укрепилось в своем намерении заменить Килиана Мбаппе португальским нападающим Рафаэлом Леау. Как уточняет ESPN, главным идейным вдохновителем этого гипотетического трансфера является наставник клуба Луис Энрике, но есть проблема - это размер выкупа в контракте Леау, который недавно продлил соглашение с «Миланом».

Платить за него 175 миллионов руководство клуба, когда-то выложившее 222 миллиона за Неймара, сейчас не хочет. И в «ПСЖ», подчеркивает источник, будут пытаться сбить цену и провести плодотворные переговоры с «Миланом». Так что, возможно, в следующем сезоне в «Милане» окажется половина нынешнего «ПСЖ».