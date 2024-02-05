Павар: «Это не был решающий матч»

В центральном матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Интер» переиграл «Ювентус», но защитник миланского клуба Бенжамен Павар не склонен считать прошедший матч решающим. Он прокомментировал итоги игры:

- Важная, но не решающая победа. Нам необходимо думать о каждом конкретном матче, пытаясь выиграть каждую игру. Мне очень нравится в Италии, тут очень тактический футбол, и очень сильная поддержка со стороны тифози. Счастлив, что выступаю за «Интер», - цитирует слова Павара fcinter1908.it.

В следующем миланский клуб сыграет с римской «Ромой», это случится десятого февраля.