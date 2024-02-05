​Маццарри: «Тяжёлая победа имеет особый вкус»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата «Наполи» одержал волевую победу над «Вероной», пропустив в середине второго тайма, команда Вальтера Маццарри смогла не только сравнять счет, но и забить победный гол. Наставник неаполитанцев прокомментировал успех.

- Когда победа достается тяжело, она имеет особый вкус. Хотя было бы приятнее забить первыми и обеспечить себе успех. Кварацхелия показал еще в прошлом сезоне, что он создан из чемпионского теста. Но в итальянском футболе таких игроков, как он, пытаются закрыть и задавить, потому в этом сезоне ему сложнее, - цитирует слова Маццарри calcionapoli.it.