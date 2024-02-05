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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Де Кетеларе – настоящий ориентир для команды, его прогресс невероятен»

05 Февраля 2024 • 00:28 Комментировать
Аталанта
3:1
Лацио

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил развитие атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Арендованный у «Милана» бельгиец провёл очередной успешный матч, отметившись дублем в ворота «Лацио». Встреча завершилась победой коллектива из Бергамо – 3:1.

«Де Кетеларе обрёл комфортную для себя среду, за последние месяцы его уверенность в себе резко возросла. Достаточно посмотреть, как он реализовал пенальти в сегодняшнем матче, как он решается на сложные ходы. Он редко теряет мяч и всегда старается вернуть его обратно. 

Мы знали, что Шарль – качественный игрок, но сейчас он становится настоящим ориентиром для нашей команды», – сказал в интервью DAZN Гасперини.

В активе Шарля де Кетеларе девять голов и семь ассистов в 26 матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини Шарль де Кетеларе ещё теги

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