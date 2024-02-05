Гасперини: «Де Кетеларе – настоящий ориентир для команды, его прогресс невероятен»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил развитие атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Арендованный у «Милана» бельгиец провёл очередной успешный матч, отметившись дублем в ворота «Лацио». Встреча завершилась победой коллектива из Бергамо – 3:1.

«Де Кетеларе обрёл комфортную для себя среду, за последние месяцы его уверенность в себе резко возросла. Достаточно посмотреть, как он реализовал пенальти в сегодняшнем матче, как он решается на сложные ходы. Он редко теряет мяч и всегда старается вернуть его обратно.

Мы знали, что Шарль – качественный игрок, но сейчас он становится настоящим ориентиром для нашей команды», – сказал в интервью DAZN Гасперини.

В активе Шарля де Кетеларе девять голов и семь ассистов в 26 матчах текущего сезона.