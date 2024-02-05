Сарри: «Соперник заслужил победу»

Римский «Лацио» потерпел поражение в матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата, команда Маурицио Сарри съездила в Бергамо и проиграла там «Аталанте». Наставник «Лацио» прокомментировал итоги матча.

- «Аталанта» сейчас в полном порядке со всех точек зрения. Играть против них очень трудно. Мы провели второй тайм лучше, чем первый, но в итоге, как я думаю, соперник заслужил победу. Уверен, что если «Аталанта» будет играть так и дальше, то завоюет место в зоне Лиги чемпионов, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

В следующем туре Серии А «Лацио» предстоит сыграть с «Кальяри».