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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Соперник заслужил победу»

05 Февраля 2024 • 00:00 Комментировать

Римский «Лацио» потерпел поражение в матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата, команда Маурицио Сарри съездила в Бергамо и проиграла там «Аталанте». Наставник «Лацио» прокомментировал итоги матча. 

- «Аталанта» сейчас в полном порядке со всех точек зрения. Играть против них очень трудно. Мы провели второй тайм лучше, чем первый, но в итоге, как я думаю, соперник заслужил победу. Уверен, что если «Аталанта» будет играть так и дальше, то завоюет место в зоне Лиги чемпионов, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

В следующем туре Серии А «Лацио» предстоит сыграть с «Кальяри».


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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