Каррера: «Миранчук важен для «Аталанты»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился комментарием об игре российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У Миранчука появилось больше пространства, поэтому он смог проявить свои лучшие качества! Гасперини смог дождаться роста игрока, и теперь Миранчук важен для команды», — приводит слова Карреры издание «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и оформил пять голевых передач.

На данный момент «Аталанта» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков в 22 встречах.