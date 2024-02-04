​Нгонг прокомментировал свой первый гол за «Наполи»

В Италии проходят матчи двадцать третьего тура Серии А, действующий чемпион «Наполи» сумел переиграть в непростом матче «Верону». По ходу игры неаполитанцы уступали в счете, но смогли не просто сравнять его, но и выйти вперед. Первый гол «Наполи» забил бельгийский нападающий Сирил Нгонг, недавно перебравшийся в клуб. Он прокомментировал свой успех:

- Трудно описать свои эмоции, забив первый гол за «Наполи». Первый матч - и первый гол. Когда я появился на поле, не думал об этом. Я просто хотел что-то поменять в матче. И мы все вместе изменили его ход, - цитирует слова бельгийского игрока calcionapoli1926.it.