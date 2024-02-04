Мор: Миранчук выглядел очень мощно в игре с «Лацио»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Лацио».

Матч 23-го тура итальянской Серии А завершился победой «Аталанты» над «Лацио» со счетом 3:1. Российский полузащитник появился на поле с первых минут и был заменен в середине второго тайма.

«Аталанта» была сильнее «Лацио» практически во всех аспектах. Порадовала игра Миранчука. Было видно, что в некоторых моментах он играет с запасом. Ему доверяют стандарты. Он выглядел очень мощно», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, забил три гола и сделал пять ассистов.