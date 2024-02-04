Семшов: «Чем больше Гасперини будет доверять Миранчуку, тем больше «Аталанта» наберёт очков»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Мы рады такой игре и тому, что Миранчук выходит в стартовом составе. Я не раз говорил, что чем больше ему доверять Гасперини, тем больше «Аталанта» наберет очков», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Миранчук чувствует себя уверенно на поле и хорошо действует с мячом.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников и стал автором пяти результативных передач.

На данный момент «Аталанта» идет на четвертой позиции в чемпионате Италии, набрав 39 баллов в 22 матчах.